Bouchard: 'Meeste mensen in tennis denken net zo over Sharapova als ik'

Bouchard noemde Sharapova, die onlangs haar rentree maakte na een schorsing vanwege meldoniumgebruik, eind vorige maand een "valsspeler". Ze voegde daar aan toe dat de voormalig nummer één van de wereld levenslang geschorst had moeten worden.

Volgens de nummer zestig van de wereld werd in de aanloop naar haar confrontatie met Sharapova duidelijk dat veel collega's de vijfvoudig Grand Slam-winnares het liefst ook niet hadden zien terugkeren.

"Veel speelsters, waar ik normaal gesproken niet eens mee spreek, kwamen naar me toe om me succes te wensen", vertelde Bouchard na haar overwinning in drie sets (7-5, 2-6 en 6-4) op het gravel in Madrid. "Ik kreeg ook veel berichten van mensen uit de tenniswereld die me steunden."

"Ik wilde daardoor niet alleen voor mezelf winnen, maar ook voor al die anderen. Ik voelde de steun. De meeste mensen hebben dezelfde mening hebben als ik, maar ze zijn misschien bang om die uit te spreken."

Drie uur

Ondanks de voorgeschiedenis kon Bouchard zich eenmaal op de baan helemaal op het spel concentreren. Het werd een behoorlijk spannende partij in de tweede ronde, die de 23-jarige Bouchard na bijna drie uur besliste.

"We hebben allebei met ons hart gestreden en dat wilde ik ook", zei Bouchard. "Op het moment dat we de baan op stapten moest het alleen maar om tennis draaien."

Sharapova wilde na de partij alleen maar over tennis praten en niet over de uitspraken van Bouchard. "Ik ben een van de twee speelsters op de baan en aan alles daar omheen geef ik weinig aandacht", aldus de 30-jarige Sharapova, die door haar schorsing slechts 258e staat op de wereldranglijst.

Bouchard treft in de derde ronde in Madrid Angelique Kerber, die maandag in drie sets te sterk was voor de Tsjechische Katerina Siniakova.