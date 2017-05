Sharapova met veel moeite naar tweede ronde in Madrid

De 30-jarige Sharapova had op het Spaanse gravel twee sets lang alle moeite met de vijf jaar oudere Mirjana Lucic-Baroni, maar na twee uur en een kwartier mocht ze toch de felicitaties in ontvangst nemen van de als zeventiende geplaatste Kroatische: 4-6, 6-4 en 6-0.

Sharapova en Lucic-Baroni troffen elkaar pas voor de tweede keer; zes jaar geleden won de Russin in de eerste ronde van Roland Garros in twee sets.

In Madrid had Sharapova het een stuk lastiger met de verrassende halve finaliste van de Australian Open in januari. Na twee sets vol met lange games was het verzet van Lucic-Baroni pas gebroken in de derde set.

Dopingschorsing

Sharapova maakte ruim een week geleden bij het WTA-toernooi van Stuttgart haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden. Ze haalde bij haar terugkeer direct de halve finale, waarin ze verloor van de Française Kristina Mladenovic.

De vijfvoudig Grand Slam-winnares, die door haar goede optreden in Duitsland naar de 262e plaats op de wereldranglijst steeg, komt in Madrid net als in Stuttgart uit op een wildcard die ze kreeg van de organisatie.

Kerber

Angelique Kerber rekende in de eerste ronde in de Spaanse hoofdstad af met de Hongaarse Timea Babos. De Duitse nummer twee van de wereld won de partij met 6-4 en 6-2. Voor Kerber is de zege een opsteker nadat ze in Stuttgart direct werd uitgeschakeld.

Kiki Bertens plaatste zich zaterdag al voor de tweede ronde van het graveltoernooi in Madrid door een 6-1 en 7-6 (4) op de Russin Ekaterina Makarova.