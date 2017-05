Bertens via Makarova naar tweede ronde op gravel in Madrid

In iets meer dan anderhalf uur stond er 6-1 en 7-6 (4) op het scorebord voor de Nederlandse, die ongeplaatst is in Madrid en de 21e positie inneemt op de wereldranglijst.

Bertens startte uitstekend en won de eerste set in rap tempo. In de tweede set leek de 25-jarige Wateringse op 4-4 de beslissende break te plaatsen, maar ze leverde vervolgens zelf eveneens haar opslag in. In de tiebreak bleek ze vervolgens de sterkste.

In de tweede ronde treft Bertens mogelijk oud-Roland Garros-winnares Garbiñe Muguruza. De als vijfde geplaatste Spaanse speelt in de eerste ronde tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Roland Garros

Bertens bereidt zich voor op Roland Garros, waar ze vorig jaar een hoog niveau haalde en uiteindelijk pas in de halve finales werd uitgeschakeld door Serena Williams. Het Grand Slam-toernooi begint op zondag 28 mei.

Eerder dit gravelseizoen reikte Bertens in Charleston tot de derde ronde, kwam ze in Bogota tot de kwartfinales en ging ze in Stuttgart in de eerste ronde onderuit tegen Svetlana Kuznetsova.