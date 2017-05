Wimbledon verhoogt prijzengeld naar 37,4 miljoen euro

In zes jaar tijd is het prijzengeld van het Londense grastoernooi meer dan verdubbeld. De bonus die de winnaar ontvangt, bedraagt 2,6 miljoen euro. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van 2016.

Wilmbledon-voorzitter Philip Brook: "We zijn trots dat de belangrijke rol die Wimbledon lokaal, nationaal en internationaal speelt dankzij deze investering gecontinueerd wordt. We willen blijven investeren om de toekomst van ons toernooi en de sport veilig te stellen."

Roland Garros

Vorige week maakte Roland Garros een prijzengeldstijging van twaalf procent bekend. In Parijs wordt er dit jaar 36 miljoen onder de tennissers verdeeld.

De Australian Open keerde in januari 34 miljoen aan prijzengeld uit. Op de US Open van 2016 was er liefst 41,8 miljoen euro te verdelen, het meest van de vier Grand Slams.

Wimbledon maakte woensdag ook bekend dat de uitzendrechten minimaal tot 2024 bij de BBC blijven. De komende acht jaar is het toernooi daardoor op het open net te zien in Groot-Brittannië.

Wimbledon vindt dit jaar plaats van 3 tot 16 juli.