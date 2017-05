Tweevoudig finalist Nastase niet welkom in koninklijke loge Wimbledon

Voorzitter Philip Brook bevestigde dat woensdag. Topman Richard Lewis ging zelfs nog een stapje verder en vertelde dat Nastase "mogelijk bij de poort wordt geweigerd", als de tweevoudig Wimbledonfinalist met een kaartje het tenniscomplex probeert te betreden.

De 70-jarige Nastase hield als coach van het Roemeense Fed Cup-team anderhalve week geleden tijdens het duel met Groot-Brittannië een tirade richting onder meer tegenspeelster Johanna Konta, die in tranen uitbarstte.

Ook maakte hij racistische opmerkingen over de zwangerschap van Serena Williams. Hij bood zijn excuses aan, maar is voorlopig geschorst door de internationale tennisfederatie ITF, die de zaak in onderzoek heeft.

Prijzengeld

De organisatie van Wimbledon maakte tevens bekend dat er bij de komende editie 37,4 miljoen euro aan prijzengeld wordt uitgekeerd. Dat is een stijging van 12,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

In slechts zes jaar tijd is het prijzengeld van het Londense grastoernooi meer dan verdubbeld. Voor de winnaar in het enkelspel ligt dit jaar een cheque van 2,2 miljoen pond, zo'n 2,6 miljoen euro, klaar. Dat geldt voor zowel de mannen als de vrouwen.

Wilmbledon-voorzitter Philip Brook: "We zijn trots dat de belangrijke rol die Wimbledon lokaal, nationaal en internationaal speelt dankzij deze investering gecontinueerd wordt. We willen blijven investeren om de toekomst van ons toernooi en de sport veilig te stellen."

Wimbledon begint op 3 juli en duurt tot en met 16 juli. Sinds 1895 begon het toernooi niet zo laat.