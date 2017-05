Murray vindt dat Roland Garros Sharapova geen wildcard moet geven

Sharapova maakte vorige week haar rentree na een dopingschorsing van 15 maanden op het WTA-toernooi van Stuttgart, waar ze tot onvrede van enkele speelsters werd toegelaten met een wildcard.

Ook op de evenementen in Rome en Madrid de komende weken krijgt de 30-jarige Russin ondanks haar lage ranking een plek in het hoofdtoernooi.

"Voor Grand Slams is het een andere beslissing dan voor andere toernooien", aldus Murray tegen de BBC. "In Stuttgart kwam er een hele lading pers. Bij een Grand Slam is er toch al veel media-aandacht, daar maakt de deelname van Sharapova geen verschil."

De 29-jarige Schot is van mening dat Sharapova helemaal geen wildcards zou moeten krijgen. "Er valt iets voor te zeggen dat ze haar plek op de ranking weer zelf terugverdient en niet geholpen wordt met wildcards."

262e

In Stuttgart reikte Sharapova tot de halve eindstrijd. Sinds maandag staat ze 262e op de wereldranglijst. Daardoor zal ze niet automatisch worden toegelaten voor Roland Garros, waarvan de kwalificaties op 28 mei beginnen.

"In Stuttgart had ze al bijna het niveau om het toernooi te winnen", zegt Murray. "Ze zal dus snel weer op de toppen van haar kunnen presteren. Het kost haar maar een week of drie à vier voordat haar ranking hoog genoeg is om op alle toernooien te worden toegelaten."

Op 16 mei maakt de organisatie van Roland Garros bekend welke spelers een wildcard voor het toernooi krijgen.