Haase stijgt naar 44e plek op wereldranglijst

Haase bereikte afgelopen week de tweede ronde van het ATP-toernooi in Boedapest. Hij verraste in de eerste ronde de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman (6-1 en 6-3). In de tweede ronde was de Brit Aljaz Bedene te sterk (4-6 en 4-6).

In de top tien van de ranglijst deden zich geen verschuivingen voor. Andy Murray is nog altijd de beste tennisser ter wereld, voor Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Roger Federer en Rafael Nadal. De Spanjaard won zondag voor de tiende keer in zijn carrière het graveltoernooi van Barcelona.

Vrouwen

Op de ranglijst van de vrouwen handhaafde Kiki Bertens haar twintigste positie. Haase en Bertens zijn de enige Nederlandse tennissers die zeker zijn van een plek in het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat eind mei van start gaat.

Serena Williams lost Angelique Kerber af als de nummer één op de WTA-ranglijst. Door haar zwangerschap zal de Amerikaanse dit jaar niet meer in actie komen, zodat de Duitse haar weer snel zal aflossen als beste tennisster ter wereld.

Richèl Hogenkamp, die zondag het ITF-toernooi van Tunis won, boekt twee plaatsen winst. De Doetinchemse staat sinds maandag op de 134e plek van de wereldranglijst.