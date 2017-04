Nadal wint voor tiende keer in loopbaan ATP-toernooi van Barcelona

De als derde geplaatste Nadal had anderhalf uur nodig om zich te ontdoen van de Oostenrijker. Thiem was in de halve eindstrijd nog verrassend te sterk voor Andy Murray, de nummer één van de wereld.

Nadal domineerde van 2005 tot en met 2013 al op het Catalaanse gravel. Die zegereeks werd alleen in 2010 doorbroken, toen hij afwezig was. Ook vorig jaar won de Spanjaard in Barcelona.

Nadal was een week geleden al de sterktste bij het toernooi van Monte Carlo, dat hij eveneens voor de tiende keer op zijn naam schreef. Over een maand kan hij dat aantal ook bereiken bij Roland Garros.