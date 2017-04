Nadal wint voor tiende keer ATP-toernooi van Barcelona

De als derde geplaatste Nadal had anderhalf uur nodig om zich te ontdoen van de Oostenrijker. Thiem was in de halve eindstrijd nog verrassend te sterk voor Andy Murray, de nummer één van de wereld.

Waar de eerste set nog gelijk opging en de Spanjaard aan één break genoeg had, pakte de nummer vijf van de wereld in het tweede bedrijf een grote voorsprong. Die wist Thiem niet meer te repareren.

Nadal domineerde van 2005 tot en met 2013 al op het Catalaanse gravel. Die zegereeks werd alleen in 2010 doorbroken, toen hij afwezig was. Ook vorig jaar won de Spanjaard in Barcelona.

Nadal was een week geleden al de sterktste bij het toernooi van Monte Carlo, dat hij eveneens voor de tiende keer op zijn naam schreef. Over een maand kan hij dat aantal ook bereiken bij Roland Garros.

Stuttgart

Bij het WTA-toernooi van Stuttgart won Laura Siegemund voor eigen publiek. De Duitse, die een wildcard voor het toernooi had gekregen, troefde de Française Kristina Mladenovic af: 6-1, 2-6 en 7-6 (5).

De partij werd pas spannend in de laatste set, toen beide speelsters beter gingen spelen. In de tiebreak die volgde wist Siegemund het verschil te maken.

De 29-jarige Duitse had de eer van haar land hoog te houden na de vroege uitschakeling van Angelique Kerber, die eerder deze week door Mladenovic was verslagen. De Française won in de halve finale van Maria Sharapova.

Kerber won het toernooi in de afgelopen twee jaar. Voor Siegemund is het haar tweede toernooizege, na haar WTA-titel in het Zweedse Bastad in 2016.