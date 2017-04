Hogenkamp pakt in Tunis derde ITF-titel uit loopbaan

Hogenkamp was in de finale van het gravelevenement in de hoofdstad van Tunesië in twee sets te sterk voor Lina Gjorcheska uit Macedonië: 7-5 en 6-4.

Hogenkamp kon bij 5-4 serveren voor de winst in de eerste set, maar leverde haar opslag in. De twee daaropvolgende games gingen wel naar de Nederlandse. In de tweede set had ze aan een tweede break genoeg om Gjorcheska opzij te zetten.

Vorig jaar won Hogenkamp al twee ITF-titels, in Koksijde en Clermont-Ferrand. De Fed Cup-speelster bezet op dit moment de 134e plaats op de wereldranglijst.

Tweede finale

Hogenkamp beleefde een uitstekende week in Tunesië. Alleen in de eerste ronde moest ze een set afstaan aan de Tsjechische Gabriela Pantuckova.

Het was voor Hogenkamp haar tweede finale in 2017. Begin deze maand verloor ze de eindstrijd van het ITF-toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg.