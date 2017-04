Sharapova blijft steken in halve finale bij rentree in Stuttgart

Na de halvefinalepartij van tweeënhalf uur stond er 6-3, 5-7 en 4-6 op het scorebord in het nadeel van de 30-jarige Sharapova. Daardoor blijft 17 mei 2015 voorlopig de datum waarop ze voor het laatst in een finale stond, destijds in Rome.

Sharapova zat een dopingschorsing van vijftien maanden uit nadat ze betrapt was op het gebruik van meldonium. Haar schorsing liep in de nacht van dinsdag op woensdag af, waardoor ze net op tijd speelgerechtigd was voor het toernooi in Stuttgart.

Tegen Mladenovic, de nummer negentien van de wereld, kende Sharapova een prima eerste set. In de tweede set had ze het echter een stuk lastiger tegen de Française, die haar op 5-5 brak en vervolgens de set uitserveerde.

In de derde set bleek de pijp leeg bij Sharapova, die tot haar partij tegen Mladenovic nog geen set had verloren in Stuttgart. Ze vocht zich nog wel terug van 5-2 naar 5-4, maar leverde vervolgens haar service in.

De andere finaliste komt uit de partij tussen de als vierde geplaatste Simona Halep en de Duitse Laura Siegemund, die in Stuttgart net als Sharapova is toegelaten met een wildcard.