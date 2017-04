Murray strandt in halve finale Barcelona, Nadal wel naar eindstrijd

Op de Pista Rafa Nadal vocht Murray zich na een dramatische eerste set nog terug tegen zijn Oostenrijkse opponent, maar hij moest toch buigen. Het werd 2-6, 6-3 en 4-6 in een partij die twee uur en een kwartier duurde.

Murray reikte in Barcelona nog nooit verder dan de kwartfinales. De afgelopen vier jaar deed hij zelfs niet mee op het Catalaanse gravel. Een finaleplaats leek binnen handbereik, want in zijn twee vorige ontmoetingen met Thiem ging de winst naar de olympisch kampioen.

De mondiale nummer één begon zaterdag echter bijzonder zwak aan zijn partij tegen Thiem. De Oostenrijkse nummer negen van de wereld plaatste drie breaks op de service van Murray en stond slechts twee games af aan de Schot.

Wisselvallig

In het tweede bedrijf knokte de drievoudig Grand Slam-winnaar zich echter weer terug en had hij aan één break genoeg om een derde en beslissende set af te dwingen. Daarin moest Murray alsnog buigen voor Thiem.

Murray kent tot dusver een wisselvallig 2017. Aan het begin van dit jaar sneuvelde de Schot al in de achtste finales van de Australian Open. De olympisch kampioen won wel de titel in Dubai en haalde de finale in Doha.

In Indian Wells was de tweede ronde al het eindstation voor de olympisch kampioen, waarna hij de tijd nam om te herstellen van een elleboogblessure. Ruim een week geleden maakte hij zijn rentree in Monte Carlo, waar hij in de achtste finales onderuit ging.

Nadal

Nadal had later op de dag weinig moeite om zich voor de finale te plaatsen. Hij zette de ongeplaatste Argentijn Horacio Zeballos met 6-3 en 6-4 opzij.

De partij duurde iets meer dan anderhalf uur. Nadal, de nummer drie van de plaatsingslijst, won het toernooi in Barcelona vorig jaar voor de negende keer, nadat hij tussen 2005 en 2013 al had gedomineerd op het Catalaanse gravel. In 2010 ontbrak hij.

De 30-jarige Spanjaard kan bovendien zijn tweede toernooi op rij winnen. Een week geleden schreef hij het Masterstoernooi van Monte Carlo voor de tiende keer op zijn naam.

Nadal werd eerder dit jaar vaak dwarsgezeten door rivaal Roger Federer, van wie hij onder meer op de Australian Open en in Indian Wells en Acapulco verloor. De finale in Barcelona tegen Thiem is zondag.