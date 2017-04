Sharapova verliest ook geen set in derde partij na schorsing

Sharapova verloor net als in haar vorige twee partijen geen set op het Duitse gravel. De voormalig nummer één van de wereld was na 1 uur en 23 minuten klaar met Kontaveit: 6-3 en 6-4.

De 21-jarige Kontaveit is de nummer 73 van de wereld, maar ze is de laatste weken goed in vorm. Ze bereikte twee weken geleden in het Zwitserse Biel haar eerste WTA-finale, die ze verloor van het Tsjechische talent Marketa Vondrousova. In Stuttgart was ze in de tweede ronde te sterk voor Roland Garros-winnares Garbiñe Muguruza.

De qualifier uit Estland kreeg tegen Sharapova ook meer breakkansen dan de Russische, maar ze ging daar een stuk minder efficiënt mee om dan haar tegenstander. De vijfvoudig Grand Slam-winnares sloeg toe bij vijf van haar zes mogelijkheden, terwijl Kontaveit maar twee van haar acht kansen benutte.

Kontaveit gaf ook niet op toen ze in de tweede set met 5-2 achterkwam, maar uiteindelijk moest ze op 5-4 alsnog de partij aan Sharapova laten. De Siberische maakte wederom een goede indruk met 25 winners tegenover maar twaalf onnodige fouten.

Baan

Sharapova keerde woensdag terug op de baan, nadat haar dopingschorsing in de nacht van dinsdag op woensdag was afgelopen.

De Russische neemt het in de halve finale op tegen de Française Kristina Mladenovic, die bij de laatste acht de Spaanse Carla Suarez Navarro met 6-3 en 6-2 versloeg.