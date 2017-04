Fed Cup-captain Nastase biedt excuses aan voor wangedrag

Nastase maakte een dubieuze opmerking over de huidskleur van het nog ongeboren kind van Serena Williams. "Laten we maar zien welke kleur de baby heeft", zei hij. "Chocolade met melk?"

De 70-jarige oud-tennisser zegt in een statement op Facebook dat het ging om een 'spontane' reactie op het nieuws dat de 23-voudig Grand Slam-winnares zwanger is. "Ik hoorde toen voor het eerst dat ze in verwachting is. Williams is een van de beste speelsters aller tijden. Ik weet hoe hard ze werkt om al die toernooien te winnen."

Nastase verklaart ook zijn zijn scheldkanonnade aan het adres van de Britse speelsters Johanna Konta en Anne Keothavong.

"Ik wil mijn woorden niet goedpraten, maar ik verzeker jullie dat ik het alleen deed in het belang van het Roemeense team en het Roemeense tennis", aldus Nastase.

Onderzoek

De scheldende Nastase werd het stadion uitgezet en is inmiddels voor onbepaalde tijd geschorst

"Ik weet dat er geen excuses zijn voor mijn woorden, zelfs niet dat het een wedstrijd op het hoogste niveau was of de ongelukkige wijze waarop alles uit de hand liep", aldus Nastase.

"Mijn leven blijf gewijd aan tennis en ik vraag iedereen om zo veel als mogelijk, mijn verontschuldigingen te accepteren."

De internationale tennisfederatie ITF is een onderzoek gestart naar het verbale wangedrag van de Roemeen.

Nastase won tijdens zijn loopbaan als tennisser twee Grand Slam-titels en in totaal honderd ATP-toernooien.