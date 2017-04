Nadal en Murray zonder problemen naar kwartfinale in Barcelona

Nadal begon sterk aan zijn partij en kwam binnen de kortste keren op een 3-0 voorsprong. Mede door zijn goede service liet hij de Zuid-Afrikaan in de eerste set vrij kansloos. Ook in het tweede bedrijf was een break voldoende voor de Mallorcaan.

Voor Murray, de huidige nummer één van de wereld, was er ook niet al te veel aan de hand tegen Lopez, hoewel hij wel de nodige breakpoints moest wegwerken. In beide sets was een break op 5-4 beslissend. De wedstrijd nam bijna twee uur in beslag.

Voor een plek in de halve finale speelt Nadal vrijdag tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung, die verrassend te sterk was voor toptalent Alexander Zverev. Murray neemt het in zijn kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen Albert Ramos en Roberto Bautista-Agut.

Tiende titel

Nadal, 14-voudig Grand Slam-kampioen, pakte vorige week zijn eerste titel van het jaar bij het Masterstoernooi in Monte Carlo. Het betekende zijn tiende eindzege in het prinsdom, waarmee hij een record vestigde: nog nooit wist een speler tien keer hetzelfde ATP-toernooi te winnen.

Deze week jaagt Nadal, die door velen wordt gezien als de beste gravelspeler aller tijden, in Barcelona ook op zijn tiende titel. Volgende maand probeert hij hetzelfde te doen op Roland Garros, waar hij eerder zegevierde van 2005 tot en met 2008 en van 2010 tot en met 2014.