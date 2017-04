Prijzengeld Roland Garros stijgt naar 36 miljoen euro

Zowel de winnaar van het mannen- als het vrouwentoernooi in Parijs krijgt 2,1 miljoen euro, dat is een ton meer dan vorig jaar. Spelers die in de eerste ronde sneuvelen, mogen 35.000 euro op hun rekening bijschrijven.

Door de verhoging is prijzengeld op Roland Garros iets hoger dan op de Australian Open van dit jaar. De eerste Grand Slam van het jaar keerde 35 miljoen aan prijzengeld uit.

Op Wimbledon mochten de deelnemers vorig jaar 28,1 miljoen euro verdelen. Op de US Open lag het prijzengeld in 2016 met 41,8 miljoen het hoogst van de vier Grand Slams.

Bertens

De 116e editie van Roland Garros begint op zondag 28 mei. Vorig jaar zegevierden Novak Djokovic bij de mannen en de Spaanse Garbiñe Muguruza bij de vrouwen.

Kiki Bertens haalde de halve finale, waarin ze moest buigen voor Serena Williams. De 25-jarige Bertens zal ook dit jaar in actie komen op het gravel in Parijs. Robin Haase is de enige Nederlandse man die direct zal worden toegelaten tot het hoofdtoernooi.