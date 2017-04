Ook Kerber zet vraagtekens bij wildcard Sharapova na dopingschorsing

"Als ik toernooidirecteur was geweest, had ik die wildcard aan Julia Görges gegeven", zegt de Duitse nummer twee van de wereld. "Maar goed, het toernooi beslist."

Sharapova viert woensdag na vijftien maanden afwezigheid haar rentree op het gravel in Stuttgart. De 30-jarige Russin werd vorig jaar bij de Australian Open betrapt op het gebruik van meldonium en speelde sindsdien niet meer. Ze kreeg een wildcard dankzij haar sponsor Porsche, hoofdsponsor en naamgever van het toernooi in Stuttgart.

Na het graveltoernooi in Duitsland mag de voormalige nummer één van de wereld ook haar opwachting maken in Madrid en Rome. Daar hoopt ze de weg omhoog weer te vinden op de WTA-ranglijst.

"Het is een merkwaardige situatie voor iedereen", vindt Kerber. "Maar Maria heeft haar schorsing uitgezeten, we moeten dit accepteren. Ik heb haar nog niet gezien en weet dus niet hoe goed ze is. Ik ben heel benieuwd hoe ze terugkomt."

Kerber moest onlangs haar leidende positie op de wereldranglijst afstaan aan Serena Williams, maar kan die deze week weer heroveren in Stuttgart. De winnares van de laatste twee edities is als eerste geplaatst en kreeg een 'bye' in de eerste ronde.

Becker

De Duitse oud-tennisser Boris Becker snapt wel heel goed waarom Sharapova een wildcard heeft gekregen van de toernooidirectie. "Maria werkt als een magneet op de toeschouwers, iedereen wil haar zien. Logisch dat ze haar uitgenodigd hebben."

Sharapova won het graveltoernooi in Stuttgart dri keer: in 2012, 2013 en 2014.