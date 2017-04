Haase in een uur naar tweede ronde graveltoernooi Budapest

Haase had maar een uur nodig om de als achtste geplaatste Argentijn te verslaan: 6-1 en 6-3.

De 24-jarige Schwartzman staat op de wereldranglijst twaalf plekken hoger dan de zes jaar oudere Haase (34 om 46).

De Hagenaar serveerde sterk bij zijn debuut op het toernooi van Budapest. Hij verloor in de hele partij maar vier punten op zijn eerste opslag en hoefde maar één breakpoint toe te staan.

Schwartzman benutte die ene mogelijkheid, maar hij moest zelfs liefst vijf keer zijn servicegame inleveren. Na een uur en 56 seconden sloeg Haase toe op zijn eerste matchpoint.

Bedene

Haase staat voor de tweede week op rij in de tweede ronde van een graveltoernooi. Vorige week won hij in Monte Carlo in de eerste ronde van de Bosniër Damir Dzumhur, maar verloor hij vervolgens van de Oostenrijkse toptienspeler Dominic Thiem.

Haase moet het in de tweede ronde in Budapest opnemen tegen de Britse qualifier Aljaz Bedene, die in twee sets te sterk was voor de Roemeense 'lucky loser' Marius Copil (7-5 en 6-2).