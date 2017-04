'Sharapova zal bij rentree veranderen in pitbull door alle kritiek'

"Ze zal heel gretig zijn in die partij", zegt Boogert in gesprek met NUsport. "Sharapova is van nature een echte vechter en zal waarschijnlijk veranderen in een pitbull door alle kritiek."

Sharapova werd op 8 juni 2016 door de internationale tennisfederatie ITF met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst wegens een positieve test tijdens de Australian Open op meldonium, het middel dat sinds januari van 2016 op de dopinglijst staat.

Later werd die schorsing in hoger beroep teruggebracht tot vijftien maanden, waardoor de zesvoudig Grand Slam-winnares precies vanaf 26 april weer mag spelen. Sharapova treft in de openingsronde van het Duitse graveltoernooi de Italiaanse Roberta Vinci.

Wildcards

Kritiek is er, niet in de laatste plaats van haar collega's. Vinci zei in aanloop naar haar duel met Sharapova in navolging van Andy Murray, Caroline Wozniacki en Agnieszka Radwanska dat de Russische, die nu geen ranking heeft, het niet verdient om wildcards te krijgen zoals in Stuttgart en de komende weken in Rome en Madrid.

"Ik heb wel begrip voor dat standpunt", aldus Boogert. "Een wildcard zou een beloning moeten zijn, dat gun je iemand. Bijvoorbeeld aan een speelster die lange tijd geblesseerd is geweest of iemand uit het land van het toernooi. Vanuit dat oogpunt is het natuurlijk niet terecht dat ze die wildcards krijgt."

Toch kan de commentator van Ziggo Sport ook wel begrip opbrengen voor toernooidirecteuren die haar toelaten tot het hoofdschema.

"Ze is commercieel gezien een erg interessante speelster die veel extra toeschouwers trekt. Dat Sharapova nu begint in Stuttgart, is geen toeval. Porsche is hoofdsponsor van dat toernooi en nog altijd een van haar persoonlijke sponsors."

Op 15 mei wordt bekend of Sharapova ook een wildcard ontvangt voor Roland Garros, het Grand Slam-toernooi dat ze twee keer won. Boogert verwacht dat niet. "Dat toernooi valt onder de ITF en die zijn over het algemeen heel streng tegen dopingzondaars. Een concessie zou wel kunnen zijn dat ze een wildcard krijgt voor het kwalificatietoernooi. Haar een beetje tegemoet komen zou ik fair vinden."

Eerlijkheid

Sharapova is volgens Boogert slachtoffer geworden van haar eigen eerlijkheid. "Ze had nooit direct moeten toegeven dat ze fout zat. Toen kon ze niet meer terug. Haar Amerikaanse collega Varvara Lepchenko werd ook gepakt op meldoniumgebruik, maar gaf haar fout niet toe en is uiteindelijk niet geschorst."

Boogert vindt de terugkeer van Sharapova op de WTA Tour een zegen voor het vrouwentennis. "Ze wordt gemist, zeker nu Serena Williams de rest van het jaar afwezig is vanwege haar zwangerschap."

"Het is nu een beetje stuivertje wisselen in de top. Het ontbreekt aan grote namen. Angelique Kerber, waarschijnlijk binnenkort weer de nummer één, heeft niet de naam die Sharapova wel heeft."

De vraag is hoe de Russische ontvangen zal worden door het publiek in Stuttgart. Boogert: "Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die niet blij zijn met haar rentree. Toch denk ik ook dat er mensen zullen zijn die het waarderen dat ze haar fout heeft toegegeven en haar een nieuwe kans gunnen."