Opponente Vinci niet blij met wildcard voor Sharapova na dopingschorsing

"Ze is een geweldige speelster, ik heb niks tegen haar persoonlijk", stelt Vinci (34). "Ze heeft natuurlijk fouten gemaakt. Ze mag weer terugkeren op de baan, maar dan zonder wildcards. Dat is mijn persoonlijke mening."

Sharapova werd op de Australian Open in januari 2016 positief bevonden op het middel meldonium. De schorsing van de 30-jarige Russin loopt dinsdag af. Woensdag speelt ze in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Stuttgart tegen Vinci. Ook voor de graveltoernooien van Madrid en Rome kreeg ze al een wildcard.

Eerder zeiden ook Caroline Wozniacki en Agnieszka Radwanska al dat Sharapova wat hen betreft via kwalificatietoernooien weer de weg omhoog moet zien te vinden op de WTA-ladder. Radwanska zou in de tweede ronde van het toernooi in Stuttgart tegenover Sharapova kunnen staan.

Ook Andy Murray, de nummer één bij de mannen, liet al optekenen dat Sharapova had hem betreft geen wildcards zou moeten krijgen bij de terugkeer op de tennisbaan.

Belangrijk

Voormalig nummer één op de WTA-ranglijst Sharapova is de rijkste sportvrouw ter wereld. "Ik weet dat Sharapova belangrijk is voor de WTA en voor het tennis", zegt Vinci. "Maar ik vind niet dat ze zomaar weer toegelaten zou moeten worden op toernooien."

Het toernooi is Stuttgart wordt gesponsord door Porsche. De Duitse autofabrikant is ook een persoonlijke sponsor van Sharapova.