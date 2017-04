Nadal wint Masters Monte Carlo voor tiende keer

Het is voor het eerst in de ATP-tour dat een bepaald toernooi tienmaal is gewonnen door dezelfde speler. Nadal won het graveltoernooi in Monaco tussen 2005 en 2012 achtmaal op rij. Ook vorig jaar was de inmiddels 30-jarige Spanjaard in Monte Carlo.

Het betekende voor Nadal bovendien zijn vijftigste toernooizege op gravel. Daarmee verbetert hij het record in het open era van de Argentijn Guillermo Vilas, die 49 graveltoernooien op zijn naam schreef.

Het was de eerste toernooiwinst voor Nadal in 2017. Daarmee wint de ervaren Spanjaard voor het veertiende opeenvolgende jaar een toernooi. Alleen Roger Federer heeft met vijftien jaar op rij een betere serie staan. Ivan Lendl wist ook veertien jaar op rij een toernooi in de ATP-tour te winnen.