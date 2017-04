Nadal levert unieke prestatie met tiende eindzege in Monte Carlo

De 29-jarige Catalaan gold in het prinsdom als de grote verrassing, nadat hij eerder Andy Murray en Marin Cilic had verslagen.

Voor Ramos-Viñolas was het de eerste keer dat hij in de eindstrijd van een Masterstoernooi stond. De nummer 24 van de wereld heeft één ATP-titel op zak, vorig jaar behaald op het gravel in Bastad. Voor Nadal betekende zijn tiende titel in Monte Carlo tevens zijn zeventigste in totaal.

De Mallorcaan bereikte zondag daarnaast een aantal andere mijlpalen. Zo is hij de eerste tennisser ooit die tien keer hetzelfde ATP-toernooi op zijn naam weet te schrijven en zijn zege betekende ook zijn vijftigste titel op gravel.

Federer

Nadal stond bovendien voor de 44e keer in de finale van een Masterstoernooi, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordhouder Roger Federer.

Nadal, de nummer zeven van de wereld, won het toernooi in Monte Carlo vorig jaar en tussen 2005 en 2012, toen hij achtmaal op rij had gezegevierd. De Spanjaard verloor de finale slechts één keer, in 2013 tegen Novak Djokovic.

De eindstrijd van zondag was een ongelijke. Nadal gunde Ramos-Viñolas slechts vier games. In het hele toernooi verloor hij slechts één set.