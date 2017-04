Nederland blijft in wereldgroep Fed Cup na zege op Slowakije

Kiki Bertens had Nederland zondag al op een 2-1 voorsprong gezet met een zege op Jana Cepelova: 6-3 en 6-3. Richel Hogenkamp besliste de strijd met Slowakije even later door Kristina Kucova te verslaan: 7-5 en 6-4.

Na de openingsdag op de indoor gravelbaan in Slowakije hielden beide landen elkaar nog in evenwicht. Hogenkamp verloor zaterdag haar wedstrijd van Cepelova, terwijl Bertens te sterk was voor Rebecca Sramkova.

Door de zeges van Bertens en Hogenkamp is een vijfde partij niet meer nodig om een beslissing te brengen. In dat geval hadden Cindy Burger en Arantxa Rus gedubbeld tegen Kucova en Cepelova.

Slowakije, dat door de nederlaag promotie naar de wereldgroep misliep, moest het tegen Nederland doen zonder Dominika Cibulkova. De nummer vier van de wereld kampt met een armblessure. Nederland was veroordeeld tot de play-offs na een nederlaag tegen Wit-Rusland in februari.

Bertens

De wedstrijd tussen Bertens en Cepelova, de nummer 99 van de wereldranglijst, ging zes games lang gelijk op. Op 3-3 plaatste de Nederlandse kopvrouw een break, waarmee ze de eerste set naar haar hand zette.

Met een tweede break op 5-3 nam ze definitief de leiding in de partij. Bertens, de nummer twintig van de wereld, zette haar sterke partij in de tweede set voort door bij een 2-1 voorsprong voor de derde keer de servicegame van Cepelova te winnen.

Bij 3-1 kreeg de sterk serverende Bertens haar eerste breakpoint tegen. Die sloeg ze weg, maar nog in diezelfde game wist Cepelova haar tweede kans wel te benutten. Bertens knokte zich echter al snel terug, brak haar Slowaakse opponente op 4-3 en serveerde de wedstrijd overtuigend uit.

Hogenkamp

Niet veel later was het de beurt aan Hogenkamp, die ijzersterk leek te beginnen tegen Kucova, de nummer 85 van de wereld. De nummer 136 van de wereld brak haar opponente al in de eerste game, maar verloor even later ook haar eigen servicegame.

Het ging daarna tot 3-3 gelijkop, waarna Hogenkamp op love een break plaatste. Hoewel ze haar voorsprong al snel weer weggaf, trok de Nederlandse toch aan het langste eind in de eerste set met haar derde break: 7-5.

Kucova leek zich in de tweede set terug in de wedstrijd te spelen door de servicegame van Hogenkamp te winnen, maar de Slowaakse kon totaal niet leunen op haar eigen service. Hogenkamp herstelde zich namelijk razendsnel met twee breaks op love.

Kucova wist op 3-5 nog twee matchpoints weg te werken, maar de Slowaakse moest even later alsnog haar meerdere erkennen in Hogenkamp, die de tweede set met 6-4 won en daarmee Nederland een plek in de wereldgroep bezorgde.