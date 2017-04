Australian Open krijgt nieuw stadion en blijft tot 2036 in Melbourne

In het multifunctionele complex, dat zo'n 191 miljoen euro kost, zullen ook concerten en andere sportwedstrijden worden georganiseerd.

"We zijn trots op deze nieuwe ontwikkelingen", aldus de Australische minister van Sport John Eren. "We willen voor altijd de sporthoofdstad van de wereld blijven."

De organisatie maakte ook bekend dat de Australian Open zeker tot 2036 in Melbourne blijft. De laatste jaren verschenen er geruchten over een roulatiesysteem, waarbij ook Shanghai en Dubai organisator zouden worden.

Volgens de organisatoren is van een dergelijke 'Grand Slam of the Asia Pacific' geen sprake. "De faciliteiten zijn goed bij de Australian Open in Melbourne. Maar we willen het nog beter maken."

Melbourne Park

De twee grootste stadions op Melbourne Park zijn de Rod Laver Arena (14.820 plaatsen) en de Hisense Arena (10.500 plaatsen).

Het evenement, dat aan het begin van het tennisseizoen op de kalender staat, trekt jaarlijks zo'n 700.000 bezoekers.

Tot 1988 werd het toernooi afwisselend in Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth en in Nieuw-Zeeland georganiseerd.