Nadal bereikt finale en gaat voor tiende titel in Monte Carlo

Nadal, die als vierde geplaatst is, had weinig moeite met de Belg David Goffin. Het werd 6-3 en 6-1 voor de negenvoudig winnaar van het graveltoernooi. Goffin had vrijdag nog Novak Djokovic uitgeschakeld.

De 30-jarige Nadal schreef het toernooi in Monte Carlo vorig jaar voor de negende keer op zijn naam. Tussen 2005 en 2012 was hij liefst acht keer op rij de beste in het prinsdom. In 2013 verloor hij de finale van Djokovic.

In Monte Carlo staat Nadal bovendien voor de 44e keer in de finale van een Masterstoernooi, waarmee de Spanjaard op gelijke hoogte staat met recordhouder Roger Federer.

Nadal veroverde vorig jaar in Barcelona zijn 69e en voorlopig laatste ATP-titel. De voormalig nummer één van de wereld verloor dit jaar al drie finales, onder meer bij de Australian Open tegen Federer.

Ramos-Vinolas

Ramos-Vinolas, in Monte Carlo de nummer vijftien van de plaatsingslijst, was in de halve eindstrijd de Fransman Lucas Pouille in drie sets de baas. Het werd 6-3, 5-7 en 6-1. Ramos-Vinolas won eerder in het toernooi van Andy Murray.

De linkshandige Spanjaard staat zondag voor het eerst in de eindstrijd van een Masterstoernooi. De nummer 24 van de wereld bereikte dit jaar al de finale in São Paulo, waarin hij moest afleggen tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas.

Ramos-Vinolas heeft één ATP-titel op zak. Vorig jaar was hij de beste bij het graveltoernooi in het Zweedse Bastad.

Net als de als eerste geplaatste Murray en de als tweede gerangschikte Djokovic werd ook Stan Wawrinka, de nummer drie van de plaatsingslijst, vroegtijdig uitgeschakeld in Monte Carlo. De finale is zondag.