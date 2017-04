Fed Cup-team na verlies Hogenkamp op achterstand tegen Slowakije

Het werd 6-3 en 6-2. Hogenkamp, de nummer 136 van de wereld, maakte eigenlijk geen moment aanspraak op de zege tegen de mondiale nummer 99.

In de eerste set kwam de 25-jarige Hogenkamp nog wel terug van 5-1 tot 5-3, maar ze moest de set toch aan Cepelova laten. De Nederlandse liet vooral kansen onbenut door een aantal volleys te missen. In set twee verdween het geloof op een goed resultaat bij de veelal slordig spelende Hogenkamp.

De inzet van het treffen tussen Nederland en Slowakije is handhaving in de wereldgroep. Kiki Bertens speelt later zaterdag de tweede partij. De mondiale nummer 20 neemt het op tegen Rebecca Sramkova.

Bertens treft zondag Cepelova. Als er na de eerste drie partijen nog geen winnaar bekend is, spelen Hogenkamp en Sramkova de vierde partij in het enkelspel.

Het Fed Cup-duel wordt afgesloten met de dubbelpartij tussen de koppels Cindy Burger/Arantxa Rus en Kristina Kucova/Cepelova.

Cibulkova

In Bratislava wordt getennist op een indoor gravelbaan. Slowakije mist de geblesseerde Dominika Cibulkova, de nummer vier van de wereld.

Nederland verloor twee maanden geleden in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland. Hogenkamp was toen gepasseerd ten faveure van Burger omdat ze volgens Haarhuis niet voldoende hersteld was van een polsblessure.

Door de nederlaag tegen Wit-Rusland moet Nederland play-offs spelen om ook volgend seizoen in de wereldgroep uit te mogen komen. Slowakije won in wereldgroep 2 van Italiƫ en krijgt zo de kans om te promoveren naar de hoogste groep.