Murray en Wawrinka onderuit in achtste finales Monte Carlo

Woensdag maakte Murray zijn rentree na een elleboogblessure, die hem een maand aan de kant hield. De Brit was toen met tweemaal 7-5 te sterk voor de Luxemburger Gilles Muller.

Tegen Ramos begon Murray voortvarend en won hij zonder problemen de eerste set. In de tweede set was de Spanjaard echter sterker. De Schotse nummer één van de wereld wist geen enkel breakpoint af te dwingen en pakte slechts 18 procent van de punten op zijn tweede service.

De 29-jarige Brit herstelde zich in het begin van de derde set. Hij brak twee keer de service van zijn Spaanse opponent en nam een 4-0 voorsprong.

De als vijftiende geplaatste Ramos knokte zich weer terug door Murray tweemaal te breken en kwam zo op 4-4. Op 5-5 verloor de Schot wederom zijn opslagbeurt, waarna de Spanjaard de partij in zijn voordeel besliste.

Cilic

Murray sneuvelde aan het begin van dit jaar al in de achtste finales van de Australian Open. De olympisch kampioen won wel de titel in Dubai en haalde de finale in Doha. In Indian Wells was de tweede ronde al het eindstation voor de drievoudig Grand Slam-winnaar.

In de kwartfinale staat Ramos tegenover Marin Cilic, die donderdag met 6-2 en 7-6 de baas was over Tomas Berdych.

Wawrinka

Wawrinka werd woensdag verrassend uitgeschakeld in de achtste finale. De als derde geplaatste Zwitser bleek niet opgewassen tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas: 6-4 en 6-4.

Cuevas speelt in de kwartfinale tegen Lucas Pouille. De Fransman profiteerde bij een 3-0 voorsprong in de eerste set van opgave van zijn landgenoot Adrian Mannarino.

Novak Djokovic en Rafael Nadal komen donderdag nog in actie op het graveltoernooi in Monaco.