Djokovic en Nadal door in Monte Carlo, Murray en Wawrinka naar huis

Djokovic, die in Monte Carlo als tweede is geplaatst, had zijn handen vol aan de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Na bijna tweeënhalf uur won hij met 6-2, 4-6 en 6-4.

De 29-jarige Serviër leek na een sterke eerste set op weg naar een makkelijke zege, maar Carreno Busta gaf zich niet zomaar gewonnen en pakte set twee. In de beslissende set kwam de Spanjaard nog terug van een achterstand, maar Djokovic bleek toch de sterkste.

Voor een plek in de halve finales neemt Djokovic het op tegen de als tiende geplaatste Belg David Goffin, die in drie sets afrekende met Dominic Thiem uit Oostenrijk: 7-6 (4), 4-6 en 6-3.

Negenvoudig winnaar Nadal had in de achtste finales weinig moeite met de als veertiende geplaatste Duitser Alexander Zverev. Het werd in ruim een uur 6-1 en 6-1 voor de als vierde gerangschikte Spanjaard.

Nadal moet het nu opnemen tegen de Argentijn Diego Schwartzman, die afrekende met de Duitser Jan-Lennard Struff (6-3 en 6-0).

Murray

Eerder op de dag ging Murray verrassend onderuit tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas. Na tweeënhalf uur stond er 2-6, 6-2 en 7-5 op het scorebord in het nadeel van de als eerste geplaatste Schot.

Murray begon nog voortvarend en won zonder problemen de eerste set. In de tweede set was de Spanjaard echter sterker. De Schotse nummer één van de wereld kwam in de derde set met 4-0 voor, maar gaf de partij toch nog uit handen.

Aan het begin van dit jaar sneuvelde Murray al in de achtste finales van de Australian Open. De olympisch kampioen won wel de titel in Dubai en haalde de finale in Doha. In Indian Wells was de tweede ronde al het eindstation voor de drievoudig Grand Slam-winnaar. Vorig jaar stond hij nog in de hale finales in Monte Carlo.

Wawrinka, de nummer drie van de plaatsingslijst, werd donderdag eveneens verrassend uitgeschakeld in de achtste finales. De Zwitser bleek niet opgewassen tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas: 6-4 en 6-4.