Serena Williams dit kalenderjaar niet meer in actie door zwangerschap

De 23-voudig Grand Slam-winnares deelde woensdag een foto van haar buik via Snapchat en hintte via het bijschrift al op een zwangerschap van twintig weken.

Haar woordvoerder bevestigt de zwangerschap in de nacht van woensdag op donderdag. "Het is fijn om te kunnen melden dat Serena een baby verwacht in de herfst", aldus Kelly Bush Novak tegen CNN.

Williams zal in 2017 geen toernooien meer spelen en keert in 2018 pas weer terug op de WTA Tour. Dat betekent dat de 35-jarige Amerikaans ontbreekt bij de drie resterende Grand Slams van dit jaar: Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

Eind januari won Williams, die toen al zwanger was, nog de finale van de Australian Open ten koste van haar oudere zus Venus. Het was haar zevende titel bij de eerste Grand Slam van het jaar.

Knieblessure

Na haar eindzege in Melbourne kwam de huidige nummer twee van de wereld niet meer in actie. Ze trok zich met een vermeende knieblessure terug voor de WTA-toernooien van Indian Wells en Miami.

Williams lost volgende week niettemin Kerber weer af als mondiale nummer één. De Duitse titelverdedigster verliest punten voor de WTA-ranking vanwege de verplaatsing van het graveltoernooi van Stuttgart.

Afgelopen zomer maakte ook Victoria Azarenka al bekend in verwachting te zijn. De voormalige nummer één van de wereld uit Wit-Rusland beviel in december van een zoontje. De Belgische Kim Clijsters won in het verleden nog drie Grand Slams na haar zwangerschap.