Murray viert rentree met zege op Muller

Murray had een bye in de eerste ronde van het graveltoernooi in Monaco. In de achtste finales treft hij de winnaar van de partij tussen Carlos Berlocq en Albert Ramos-Vinolas.

Medio maart speelde Murray op het toernooi in Indian Wells zijn laatste partij. Sindsdien moest de Brit rust houden met een elleboogblessure.

Ondanks zijn blessure is Murray nog altijd de nummer één van de wereldranglijst, met ruime voorsprong op Novak Djokovic. De Serviër staat in de achtste finales in Monte Carlo tegenover Pablo Carreno Busta.

Snelle break

Tegen Muller kende Murray geen gemakkelijke middag. De nummer 28 van de wereld nam snel een break voorsprong, maar bij een 3-5 achterstand won Murray vier games op rij en trok de set toch naar zich toe. Hij moest in het eerste bedrijf vier breakpoints wegwerken.

In de tweede set ging het lange tijd gelijk op. Bij een 6-5 voorsprong van Murray brak hij door de service van de Luxemburger en besliste zo de wedstrijd na 1 uur en 55 minuten.