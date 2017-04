Haase uitgeschakeld door Thiem in tweede ronde Monte Carlo

De partij op het gravel in Monte Carlo duurde slechts een uur. Haase wist alleen aan het begin van de eerste set een vuist te maken. Na een vroege break van Thiem, die als zesde geplaatst is, knokte hij zich terug tot 2-2. Met een tweede break stelde de Oostenrijker weer orde op zaken en hij won de set met 6-3.

In de tweede set wist Haase Thiem niet te breken. Hij deed wat hij kon, maar had soms geen antwoord op fraaie winners van Thiem. Bij 5-2 benutte Thiem zijn eerste matchpoint. In de volgende ronde treft hij de Belg David Goffin, de mondiale nummer dertien.

Dinsdag speelde Haase in de eerste ronde nog een uitstekende partij tegen de Bosniër Damir Dzumhur. De nummer 46 van de wereld won met 6-3 en 6-2. Vorig jaar vloog Haase er in de eerste ronde uit in Monte Carlo.

Boekarest

Volgende week speelt Haase opnieuw op gravel. Hij komt dan in actie bij het ATP-toernooi van Boekarest. Haase heeft daar behoorlijk wat punten te verdedigen, want vorig jaar haalde hij de kwartfinales in de Roemeense hoofdstad.

De Hagenaar boekte destijds een fraaie zege op Bernard Tomic, waarna hij werd uitgeschakeld door routinier Fernando Verdasco.