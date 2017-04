Djokovic knokt zich langs Simon in tweede ronde Monte Carlo

Djokovic had liefst 2 uur en 31 minuten nodig om de Fransman te verslaan. Simon serveerde bij een 5-4 stand in de derde set voor de wedstrijd, maar Djokovic brak zijn tegenstander terug en stoomde door naar de winst.

Simon heeft nu zijn laatste elf confrontaties met de Serviër verloren. De laatste zege van de Fransman op Djokovic dateert uit 2008.

In de derde ronde treft Djokovic de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Pablo Carreno Busta en de Rus Karen Khachanov. Vorig jaar verloor Djokovic in de tweede ronde van het graveltoernooi in Monaco. Hij ging toen met 4-6, 6-2 en 4-6 onderuit tegen de Tsjech Jiri Vesely.

Davis Cup

De 29-jarige Djokovic maakte op het gravel in Monaco zijn rentree in een ATP-wedstrijd nadat hij een maand eruit lag met een elleboogblessure. Hij had in de eerste een bye.

De nederlaag in maart tegen Nick Kyrgios in de achtste finales van het Masterstoernooi van Indian Wells was de laatste wedstrijd van de Serviër op de ATP Tour.

De voormalig nummer één van de wereld speelde tussendoor al wel in de Davis Cup-ontmoeting van Servië met Spanje. Hij won daar met 6-3, 6-4 en 6-2 van Albert Ramos-Vinolas.