Kerber raakt nummer één-plek minimaal een week kwijt

De Duitse raakt de punten kwijt die ze vorig jaar in deze week veroverde door het WTA-toernooi van Stuttgart te winnen. Het evenement in de Duitse stad is een week verplaatst en dat zorgt ervoor dat Kerber aan kop van de wereldranglijst moet plaatsmaken voor Williams, al kan ze die positie snel weer heroveren.

Als de 29-jarige Kerber op het gravel in Stuttgart de halve finales haalt, verdient ze genoeg punten om een week later weer op één te komen.

Kerber moest de koppositie van de wereldranglijst eerder dit jaar ook al even afstaan aan Serena Williams, maar heroverde die al snel weer omdat de 35-jarige Amerikaanse vanwege een knieblessure sinds de Australian Open niet meer in actie is gekomen.

De afgelopen twee jaar zegevierde in Stuttgart. Ze heeft volgende week een bye in de eerste ronde en moet daarna twee partijen winnen om de halve finales te bereiken en daarmee terug te keren aan kop van de mondiale ranking.

Williams kan in ieder geval alvast haar 317e week aan kop van de wereldranglijst gaan bijschrijven. Alleen Steffi Graf (377) en Martina Navratilova (332) stonden langer op één.

Sharapova

In de jacht op haar derde titel op rij in Stuttgart treft Kerber mogelijk Maria Sharapova. De Russin, die woensdag haar dertigste verjaardag viert, maakt in de Duitse stad haar rentree na een schorsing van vijftien maanden vanwege meldoniumgebruik.

Sharapova won het toernooi in Stuttgart in in 2012, 2013 en 2014. Door haar schoring heeft de voormalig nummer één van de wereld geen ranking meer.