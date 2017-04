Mahut en Vandeweghe verdedigen titel bij grastoernooi Rosmalen

De 35-jarige Mahut zegevierde zelfs al drie keer in Rosmalen, in 2013, 2015 en 2016. De 25-jarige Vandeweghe (25) won het vrouwentoernooi in 2014 en pakte vorig jaar weer de titel.

De Amerikaanse bereikte begin dit jaar de halve finales van de Australian Open, waarin ze moest buigen voor landgenote Venus Williams.

Toernooidirecteur Marcel Hunze kondigde eerder al aan dat Juan Martin Del Potro, Marin Cilic, David Goffin, Robin Haase en Kiki Bertens naar Rosmalen komen.

Het gecombineerde toernooi voor mannen en vrouwen wordt gehouden van 12 tot en met 18 juni. De laatste keer dat een Nederlandse de titel pakte was Michaëlla Krajicek in 2006. Bij de mannen was Sjeng Schalken in 2003 de sterkste.