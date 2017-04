Pavlyuchenkova weerhoudt Kerber van titelprolongatie in Monterrey

Het was voor de 25-jarige Pavlyuchenkova de vierde keer dat ze het toernooi in Monterrey op haar naam schreef. In 2010, 2011 en 2013 was ze ook de sterkste in Mexico.

Pavlyuchenkova, de nummer zestien van de WTA-ranking, maakte het Kerber vanaf het begin lastig. De eerste paar breakkansen liet de Russin nog onbenut, maar op 5-4 lukte het wel en greep ze de set.

Een set later was het toch Kerber die het heft in handen nam. Ze sloeg zichzelf naar 6-2 en leek een mentale klap te hebben uitgedeeld op weg naar titelprolongatie.

In de beslissende set liep een oppermachtige Pavlyuchenkova echter uit naar 5-0 en twee games later pakte ze op haar tweede wedstrijdpunt de zege.