Pavliuchenkova weerhoudt Kerber van titelprolongatie in Monterrey

Het WTA-toernooi in Mexico kreeg zondag de gewenste finale. De nummers één en twee van de plaatsingslijst stonden tegenover elkaar.

Pavliuchenkova,de nummer zestien van de WTA-ranking, maakte het Kerber vanaf het begin lastig. De eerste paar breakkansen liet de Russin nog onbenut maar op 5-4 lukte het wel en greep ze de set.

Een set later was het toch de Duitse die het heft in handen nam. Ze sloeg zichzelf naar 6-2 en leek de mentale klap te hebben uitgedeeld op weg naar titelprolongatie.

Hoe anders was het in de beslissende set. Pavliuchenkova liep oppermachtig uit naar 5-0, liet Kerber haar servicegame winnen voor de statistieken en pakte op haar tweede wedstrijdpunt de zege en won zo het WTA-toernooi in Mexico.

Het was voor de 25-jarige de vierde keer dat ze het tennistoernooi in Monterrey op haar naam schreef. In 2010,2011 en 2013 was Pavliuchenkova ook de sterkste in Mexico.