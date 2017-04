Davis Cup-team naar play-offs wereldgroep na zege Haase

Haase was in de derde enkelpartij op het hardcourt in Zenica met 7-5, 6-3, 6-7 (4), 2-6 en 6-4 te sterk voor Damir Dzumhur, die op de wereldranglijst 25 plaatsen lager staat.

Nederland en Bosnië stonden tegenover elkaar in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone.

Haase en Jean-Julien Rojer brachten Oranje zaterdag met 2-1 voor door in het dubbelspel Mirza Basic en Tomislav Brkic te verslaan.

Vrijdag won Haase ook zijn eerste enkelpartij tegen Basic. Thiemo de Bakker verloor vervolgens van Dzumhur, waardoor de stand na de openingsdag in evenwicht was.

Commentaar

De eerste set tussen Haase en Dzumhur ging lange tijd gelijk op. In de elfde game forceerde de Hagenaar de eerste break van de partij, waarna Dzumhur ontspoorde.

De Bosniër had op iedereen commentaar, ging regelmatig in discussie met de umpire en verloor zes games op een rij. Hij knokte zich nog terug tot 3-4, maar Haase pakte de volgende twee games.

De Nederlander kwam ook in de derde set met 4-0 voor, maar gaf die voorsprong uit handen. Dzumhur pakte de set in een tiebreak en trok de vierde eenvoudig naar zich toe.

In de beslissende set herpakte Haase zich en nam al snel een break voorsprong. Die gaf de nummer 48 van de wereld direct weer uit handen, maar een volgende break kwam Dzumhur niet meer te boven.

Publiek

Haase en Haarhuis beklaagden zich tijdens de partij regelmatig over het Bosnische publiek, dat de Nederlander uit zijn spel probeerde te halen. De umpire deed hier echter niets aan.

In de beslissende set ging Dzumhur de confrontatie aan met Haase, Haarhuis en de umpire, nadat de Hagenaar volgens hem iets geroepen zou hebben. Haase bleef kalm en Haarhuis keek enkel hoofdschuddend toe.

"Tot 4-0 in de derde set zag je echt een heel hoog niveau van mij", zei Haase na afloop. "Maar daarna verstap ik me, ik zak eigenlijk door mijn enkel heen. Dus deed ik het wat rustiger aan, omdat ik geen blessurebehandeling wilde aanvragen."

Naar eigen zeggen begon Haase vanaf dat moment slecht te serveren. "Misschien was het de nervositeit, ik weet het niet. Maar het was een draai in de wedstrijd en dan gaat het publiek zich er ook weer mee bemoeien. Het is dan moeilijk om rustig te blijven, maar in de vijfde set had ik de rust weer gevonden."

Het duel met Bosnië betekende het debuut van Haarhuis als Davis Cup-captain. Hij is de opvolger van Jan Siemerink. De voormalig dubbelspelspecialist heeft sinds 2014 ook al het Nederlandse Fed Cup-team onder zijn hoede.

België

In de wereldgroep bereikte België ten koste van Italië de halve finales. David Goffin bracht zijn land op het hardcourt in Charleroi op een beslissende 3-1 voorsprong door Paolo Lorenzi met 6-3, 6-3 en 6-2 te verslaan.

Bij de laatste vier neemt België het van 15 tot en met 17 september op tegen Australië, dat eerder op zondag de Verenigde Staten klopte. In de andere halve finale staan Frankrijk en Servië tegenover elkaar.