Davis Cup-captain Haarhuis kritisch op scheidsrechters bij duel met Bosnië

"De scheidsrechters zitten er een paar keer echt naast. Ze zien het af en toe gewoon niet goed", aldus Haarhuis zaterdag na afloop van de tweede dag van de ontmoeting tegenover De Telegraaf.

Nederland staat in Zenica op een 2-1 voorsprong dankzij de overwinning in het dubbelspel van Robin Haase en Jean-Julien Rojer op het Bosnische duo Mirza Basic en Tomislav Brkic.

Haarhuis wijt de soms verkeerde beslissingen van de scheidsrechters in Bosnië mede aan het Hawkeye-systeem, dat ontbreekt in de hal waar de ontmoeting plaatsvindt. "Dat systeem is aanwezig op alle ATP-toernooien en maakt de scheidsrechters er niet beter op. Ze hoeven daardoor zelf niet helemaal scherp te zijn."

"Hier worden ze dan opeens geacht om alles weer zelf te doen. Dan blijkt dat het toch wel pittig is", zei de captain.

Waarschuwing

Haarhuis ging na de eerste set van de dubbelpartij in discussie met de umpire, omdat hij weigerde een waarschuwing te geven aan één van de Bosnische spelers die vlak daarvoor een bal in het publiek had geslagen.

"Op de ATP-tour is dat direct een waarschuwing. Alle spelers kennen die regel. Deze man vond dat hij het zelf mocht beslissen. Dat lijkt me niet goed."

Zondag kan Haase in zijn partij tegen Damir Dzumhur het beslissende punt binnenhalen. Mocht de Hagenaar daar niet in slagen, dan treedt vermoedelijk Thiemo de Bakker later op de dag nog aan tegen Basic.

De winnaar van de ontmoeting tussen Nederland en Bosnië wacht een strijd om een ticket voor de wereldgroep van 2018.