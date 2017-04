Haase en Rojer zetten Davis Cup-team weer op voorsprong tegen Bosnië

Tegenstanders Mirza Basic en Tomislav Brkic werden in vier sets opzij gezet. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-2.

Zondag kan Haase in zijn partij tegen Damir Dzumhur het beslissende punt binnenhalen. Mocht de Hagenaar daar niet in slagen, dan treedt vermoedelijk Thiemo de Bakker later op de dag nog aan tegen Basic.

De winnaar van de ontmoeting tussen Nederland en Bosnië wacht een strijd om een ticket voor de wereldgroep van 2018.

Vrijdag werden de eerste partijen gespeeld in de Zenica Arena. Haase zette Nederland op voorsprong door in vier sets te winnen van Basic, waarna Dzumhur gelijkmaakte door De Bakker in drie sets te verslaan.

Break

In de eerste set van de dubbelpartij namen Haase en Rojer bij een 3-2 stand een break voorsprong en die marge stond het Nederlandse duo niet meer af. Bij 5-3 werd op eigen service het eerste setpoint benut.

Het goede begin werd in de tweede set niet doorgezet. Basic en Brkic braken direct en liepen uit naar 3-0. Haase en Rojer slaagden er niet meer in die achterstand om te buigen, waardoor de set met 6-3 naar de Bosniërs ging.

In set drie pakte Nederland de draad weer op. Bij 5-3 mocht Rojer serveren voor de set en hij deed dat met succes. Vervolgens werd de partij vakkundig uitgespeeld.

Het duel met Bosnië is het debuut van Paul Haarhuis als Davis Cup-captain. Hij is de opvolger van Jan Siemerink. De voormalig dubbelspelspecialist heeft sinds 2014 ook al het Nederlandse Fed Cup-team onder zijn hoede.

Frankrijk

Het Franse Davis Cup-team bereikte ten koste van Groot-Brittannië de laatste vier van de Wereldgroep. Nicolas Mahut en Julien Benneteau waren in het dubbelspel in vier sets te sterk voor Jamie Murray en Dominic Inglot: 7-6 (7), 5-7, 7-5 en 7-5.

De Britten kwamen daardoor op een onoverbrugbare 3-0 achterstand in het Franse Rouen.

Lucas Pouille (tegen Kyle Edmund) en Jeremy Chardy (tegen Daniel Evans) hadden Frankrijk vrijdag al de eerste twee punten bezorgd in de ontmoeting.

Frankrijk speelt in de halve finale tegen Servië, dat in de kwartfinales te sterk was voor Spanje. Viktor Troicki en Nenad Zimonjic versloegen in het dubbelspel Pablo Carreno Busta en Marc Lopez met 4-6, 7-6 (4), 6-0, 4-6 en 6-2.

Daarmee bezorgden Troicki en Zimonjic Servië een 3-0 voorsprong. Vrijdag wonnen Novak Djokovic (tegen Albert Ramos) en Troicki (tegen Carreno Busta) beiden hun partij in het enkelspel.