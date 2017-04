Kerber plaatst zich voor halve eindstrijd op WTA-toernooi Monterrey

De Britse was de titelverdedigster op het Mexicaanse hardcourt. Ze ging na anderhalf uur echter ten onder tegen de Duitse.

"Het was een hele lekker wedstrijd, vooral aan het eind", zei Kerber. "We hadden het allebei lastig, maar ik ben vooral blij dat ik in de halve finale sta."

Kerber gaat de strijd om een plaats in de finale aan met Carla Suarez Navarro. De Spaanse kende weinig problemen met de Française Alizé Cornet: 6-1, 6-1.

In de andere halve finale staan Caroline Garcia, eveneens afkomstig uit Frankrijk, en de Russische Anastasia Pavliuchenkova tegenover elkaar. Pavliuchenkova is als tweede geplaatst in de Mexicaanse stad.