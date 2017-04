Nederland en Bosnië in evenwicht na eerste dag in Davis Cup

Robin Haase zette de ploeg van captain Paul Haarhuis vrijdag op voorspong door Mirza Basic met 6-4, 6-2, 5-7 en 6-3 te verslaan. Thiemo de Bakker was vervolgens niet opgewassen tegen Damir Dzumhur: 2-6, 2-6 en 2-6.

Jean-Julien Rojer en Tallon Griekspoor nemen het zaterdag in het dubbelspel op tegen Basic en Tomislav Brkic. Zondag zijn de laatste twee partijen in het enkelspel. Haase speelt dan tegen Dzumhur en De Bakker staat tegenover Basic.

De winnaar van de ontmoeting in Zenica, die vrijdag werd gekenmerkt door veel irritaties en woordenwisselingen tussen de Bosniërs en de Nederlanders, mag spelen voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.

Australian Open

Waar Haase vorig jaar op de Australian Open nog redelijk kansloos verloor van Basic, had hij in de matig gevulde Zenica Arena een stuk minder te duchten van de mondiale nummer 170.

De eerste set ging aanvankelijk gelijk op, maar in de achtste game wist Haase de eerste break te pakken. Hij kon bij 5-3 serveren voor setwinst, maar leverde zijn opslag na een dubbele fout in. Bij 5-4 slaagde de nummer 48 van de wereld er wel in het af te maken.

In het tweede bedrijf liep de 30-jarige Hagenaar direct uit naar 3-0 en wist hij zijn voorsprong vast te houden. Basic kreeg in de derde set last van zijn bovenbeen en moest zich laten behandelen. Toch veerde de Bosniër op en trok zelfs de rommelige set met 7-5 naar zich toe. Haase hervond daarna zijn ritme en bezorgde Oranje het eerste punt.

De Bakker

De Bakker kwam tegen Dzumhur (ATP-73) geen moment in zijn spel. De 28-jarige stadgenoot van Haase, die is afgezakt naar plek 434 op de wereldranglijst, werd in elke set vroeg gebroken en maakte te veel fouten om er een spannende wedstrijd van te maken.

Het duel met Bosnië is het debuut van de 51-jarige Haarhuis als Davis Cup-captain. Hij is de opvolger van Jan Siemerink. De voormalig dubbelspelspecialist heeft sinds 2014 ook al het Nederlandse Fed Cup-team onder zijn hoede. Met de vrouwen haalde hij vorig jaar de halve eindstrijd.