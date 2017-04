Bertens bereikt derde ronde op graveltoernooi in Charleston

De partij in de Amerikaanse staat South Carolina duurde ruim anderhalf uur.

Bondarenko, de huidige nummer 92 van de wereldranglijst, oogde allesbehalve fit. Ze liet zich tijdens de partij meerdere keren moed inpraten door haar coach en behandelen door haar fysiotherapeut.

Bertens, die op de mondiale ranking 71 plaatsen hoger staat en in de eerste ronde een bye had, profiteerde daar vooral in de eerste set van.

In de tweede set bood de 30-jarige Bondarenko meer tegenstand. De vijf jaar jongere Bertens kwam met 3-0 achter, maar knokte zich knap terug. Bij een stand van 5-5 plaatste de Nederlandse een break, waarna ze op eigen service haar eerste matchpoint benutte.

Vierde overwinning

Bertens, in Charleston als zevende geplaatst, boekte haar vierde overwinning van dit kalenderjaar op de WTA-tour. In januari won ze twee partijen in Hobart en vorige maand boekte de Westlandse in Indian Wells haar eerste zege in twee maanden.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Bertens het op tegen de als elfde geplaatste Kroatische Mirjana Lucic-Baroni, die afrekende met de Duitse Mona Barthel. Het werd 6-3 en 6-2.