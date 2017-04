'Heroveren nummer één-positie heeft geen prioriteit voor Federer'

"Je kunt er niet aan voorbijgaan dat Roger een kans heeft om weer de nummer één te worden, want iedereen heeft het er momenteel over", zegt Lüthi, die al jaren in het begeleidingsteam van Federer zit, dinsdag tegen de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung.

"Maar de koppositie heeft geen prioriteit in ons team. Je wordt nummer één of je wordt het niet. Roger houdt bij het samenstellen van zijn programma dan ook geen rekening met deze mogelijkheid."

Lüthi, ook de captain van het Zwitserse Davis Cup-team, doelt daarmee op het feit dat Federer de komende acht weken hoogstwaarschijnlijk geen toernooien zal spelen.

De achttienvoudig Grand Slam-winnaar meldde zondag na zijn zege bij het Masterstoernooi van Miami dat hij in het gravelseizoen alleen in actie zal komen op Roland Garros. Dat Grand Slam-toernooi begint op 22 mei.

"Wimbledon is mijn belangrijkste doel nu", aldus Federer. "Mijn prioriteit ligt bij het tweede deel van het seizoen. Mijn knie voelde vorig jaar wat vreemd op gravel en mijn fysiotherapeut denkt dat het goed is dat ik zo weinig mogelijk speel op gravel. Ik heb er veel vertrouwen in dat dat de juiste beslissing is."

Masterstoernooien

Volgens Lüthi zijn Federer en zijn begeleidingsteam niet over één nacht ijs gegaan bij het besluit om de grote Masterstoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome over te slaan. "Dit is geen spontane beslissing, we hebben het in een eerder stadium al uitgebreid besproken."

Federer heeft dit jaar tot nu toe negentien van zijn twintig partijen gewonnen. Hij was goed voor toernooizeges bij de Australian Open en in Indian Wells en Miami, waardoor hij in 2017 al ruim 4000 punten heeft gepakt voor de wereldranglijst.

Omdat hij in het laatste halfjaar van 2016 helemaal niet in actie kwam om te herstellen van een knieblessure, kan hij in het tweede deel van dit jaar bij goede resultaten heel goede zaken doen op de mondiale ranking.

"Maar er komen nu eerste drie grote graveltoernooien aan waaraan Roger niet mee zal doen", stelt Lüthi. "Dus wie weet: misschien zeggen de mensen na die toernooien wel dat Rafael Nadal snel de nieuwe nummer één zal zijn."

Murray

Nadal, die in de finale in Melbourne en Miami verloor van Federer, is opgeklommen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst. Andy Murray, Novak Djokovic en Stan Wawrinka vormen nog steeds de top drie.

De voorsprong van Murray is nog steeds fors, maar de Schot kampt momenteel met een blessure. Die weerhield hem ervan om deel te nemen in Miami.

Federer stond aan het einde van 2012 voor het laatst aan kop van de ATP-ranglijst, die sinds 1973 wekelijks wordt bijgehouden. Hij is recordhouder wat betreft het meeste weken op nummer één (302) en de meeste weken op rij als nummer één (237).