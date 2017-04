Kerkhove bereikt in Monterrey voor tweede keer hoofdschema WTA-toernooi

Kerkhove won maandag in de laatste kwalificatieronde in twee sets van Victoria Rodriguez uit Mexico. Het werd 6-1 6-3.

In de eerste ronde speelt de 25-jarige Zeeuwse tegen Timea Babos. De 23-jarige Hongaarse is als vijfde geplaatst op het Mexicaanse toernooi, dat ze in 2012 nog won.

Kerkhove bereikte eerder dit jaar via de kwalificaties al het hoofdtoernooi in Kuala Lumpur. De huidige nummer 175 van de wereld strandde toen in de kwartfinales.

De mondiale nummer één Angelique Kerber is ook actief op het toernooi van Monterrey. Zij neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaanse Francesca Schiavone.

De wedstrijd tussen Kerkhove en Babos begint dinsdag op zijn vroegst om 19.30 uur Nederlandse tijd.