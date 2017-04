Hogenkamp keert voor duel met Slowakije terug in Fed Cup-team

Kopvrouw Kiki Bertens, Arantxa Rus en Michaëlla Krajicek zijn de andere drie namen voor het duel in Slowakije op 22 en 23 april. De twee landen strijden op een indoor gravelbaan in Bratislava voor handhaving in de Wereldgroep van de Fed Cup.

Nederland verloor twee maanden geleden in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland. Hogenkamp was toen gepasseerd ten faveure van Cindy Burger omdat ze volgens Haarhuis niet voldoende hersteld was van een polsblessure.

De huidige nummer 141 van de wereld was verbaasd door die uitleg. "Qua communicatie vind ik het niet heel sterk. Ik heb Paul vier dagen gezien bij de Australian Open en daar niks over gehoord. Toen ik één dag terug was in Nederland, hing hij opeens aan de telefoon. Dat vond ik vrij apart."

Hogenkamp is na Kiki Bertens (21e) de hoogst geplaatste Nederlandse op de mondiale ranking.

Topspeelster

Haarhuis verwacht een moeilijk duel met Slowakije, die met nummer vier van de wereld Dominika Cibulkova een topspeelster in huis hebben.

"In 2015 wisten we thuis met 4-1 te winnen van Slowakije, maar nu wordt de wedstrijd in Slowakije gespeeld en speelt Cibulkova mee. We hebben wederom een goed team en gaan voor de winst, want we willen graag in Wereldgroep 1 blijven."