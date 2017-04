Federer in finale in Miami te sterk voor Nadal

De hoogstaande partij op het Amerikaanse hardcourt nam één uur en 35 minuten in beslag.

Het is al de tweede keer dat Federer in de eindstrijd in Miami de baas is over Nadal. Eerder was dat het geval in 2005.

Ook dit kalenderjaar is Federer voorlopig een niet te nemen horde voor Nadal. De nummer zes van de wereld klopte de mondiale nummer zeven in de eindstrijd van de Australian Open en flikte datzelfde kunstje in de vierde ronde van het Masterstoernooi van Indian Wells. Federer stoomde daar toen ook door naar de titel.

Nadal stond voor de vijfde keer in de finale in Miami, maar slaagde er opvallend genoeg nog nooit in om er met de eindzege vandoor te gaan.

Gelijkopgaand

De wedstrijd van zondag begon gelijkopgaand. Beide spelers wisten in de openingsfase van de eerste set weliswaar de nodige breakpoints te creëeren, maar niemand hoefde zijn opslag in te leveren.

Dat gebeurde wel in de zevende game en het was Federer die de eerste klap uitdeelde. De achttienvoudig Grand Slam-winnaar kwam daarmee op 5-3 en maakte het vervolgens op eigen service gedecideerd af.

De tweede set kende ongeveer hetzelfde spelverloop. Federer sloeg dit keer bij 4-4 toe, waarna hij Nadal geen kans meer gaf om het duel om te draaien en zijn 91e ATP-titel mocht vieren.