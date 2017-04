Federer: 'Nadal en ik kunnen geen genoeg krijgen van elkaar'

De Spanjaard kan weliswaar een winst-verliesbalans van 23-13 overleggen, maar het was Federer die de laatste drie ontmoetingen wist te winnen, een prestatie die hij nooit eerder neerzette.

In januari pakte de 35-jarige Federer zijn achttiende Grand Slam-titel door te zegevieren in de finale van de Australian Open en ook vorige week in Indian Wells won hij de 'klassieker' van Nadal.

"Het voelt alsof we weer teruggaan in de tijd", aldus de Zwitser zaterdag tegenover de ATP. "We spelen nu bijna om de week tegen elkaar. We kunnen er geen genoeg van krijgen."

Miami

Bijzonder genoeg vond hun allereerste ontmoeting in 2004 plaats in hetzelfde stadion in Miami. De toen 17-jarige Nadal was in zijn eerste volledige profjaar op de ATP Tour in twee sets te sterk voor Federer, op dat moment de nummer één van de wereld.

De Zwitser won precies een jaar later het toernooi in Key Biscayne, door in de eindstrijd Nadal in vijf sets te verslaan. De volgende vijf ontmoetingen moest hij echter laten aan de Spaanse gravelkoning, die net als een groot deel van vorig seizoen aan zich voorbij liet gaan vanwege blessures.

Federer: "Al in Miami werd duidelijk dat hij mijn grootste rivaal zou worden. Het voelt nog altijd heel speciaal om tegen hem te spelen. Natuurlijk beleeft hij ook dit jaar een fantastische comeback, na zijn problemen van vorig jaar."

Favoriet

Het toernooi in Miami, dat in 1999 werd gewonnen door Richard Krajicek, is een van de weinige evenementen die nog op het palmares van Nadal ontbreekt. Federer is tweevoudig winnaar en lijkt ook licht favoriet op het hardcourt in Florida.

"Ik heb nog steeds het gevoel dat ik een berg moet beklimmen om Rafa te verslaan. Hij voelt zich vast frisser dan ik", wijst Federer op het feit dat hij in de halve finale en kwartfinale (tegen respectievelijk Nick Kyrgios en Tomas Berdych) bij elkaar bijna zes uur op de baan stond. "Maar ik denk dat ik klaar ben voor zondag."

De mannenfinale in Miami wordt om 19.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. Bij de vrouwen won de Britse Johanna Konta het toernooi, door zaterdag in de finale te winnen van Caroline Wozniacki.