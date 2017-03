Nadal treft Federer op finale in Miami

Nadal rekende vrijdag in zijn halvefinalepartij in twee sets af met de Italiaan Fabio Fognini: 6-1 en 7-5.

Enkel in het tweede bedrijf ondervond Nadal problemen met Fognini. Tot 5-5 ging het gelijk op, maar toen Nadal in de elfde game de opslag van Fognini brak, was de wedstrijd gespeeld.

Nadal slaagde er nog nooit in de finale van het prestigieuze toernooi te winnen. Zowel in 2011 als in 2014 ging het mis tegen Novak Djokovic. In 2005 dolf de huidige nummer zeven van de wereld het onderspit tegen Federer en in 2008 was Nikolay Davydenko verrassend te sterk voor de veertienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer

Federer won vrijdag van Kyrgios in drie sets: 7-6 6-7 7-6. De partij nam ruim drie uur in beslag.

Het is de derde keer dat beide toptennissers elkaar dit seizoen treffen. Federer versloeg zijn Nadal al op weg naar de finale van Indian Wells en in de eindstrijd van de Australian Open.

Vorig jaar ging de eindzege in Miami naar Djokovic. De Servische mondiale nummer twee was destijds in de finale de baas over Kei Nishikori. Net als de aanvoerder van de wereldranglijst Andy Murray ontbreekt Djokovic dit jaar wegens een elleboogblessure.