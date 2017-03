Nadal bereikt voor vijfde keer finale in Miami

De 30-jarige Spanjaard rekende vrijdag in zijn halvefinalepartij in twee sets af met de Italiaan Fabio Fognini: 6-1 en 7-5.

Nadal ondervond alleen in het tweede bedrijf problemen met Fognini. Tot 5-5 ging het gelijk op, maar toen Nadal in de elfde game de opslag van Fognini brak, was de wedstrijd gespeeld.

Nadal slaagde er nog nooit in de finale van het prestigieuze toernooi te winnen. Zowel in 2011 als in 2014 ging het mis tegen Novak Djokovic. In 2005 dolf de huidige nummer zeven van de wereld het onderspit tegen Roger Federer en in 2008 was Nikolay Davydenko verrassend te sterk voor Nadal.

Nadal treft zondag in de finale mogelijk opnieuw Federer. De 31-jarige Zwitser moet dan wel later op vrijdag zijn partij tegen de Australiër Nick Kyrgios winnend afsluiten.

Vorig jaar ging de eindzege in Miami naar Djokovic. De Servische mondiale nummer twee was destijds in de finale de baas over Kei Nishikori. Net als de aanvoerder van de wereldranglijst Andy Murray ontbreekt Djokovic dit jaar wegens een elleboogblessure.