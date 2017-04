Federer treft 'rivaal' Nadal in finale Miami na kraker tegen Kyrgios

Federer rekende in een thriller af met Nick Kyrgios. Nadal ontdeed zich in zijn halvefinalepartij op het Amerikaanse hardcourt van Fabio Fognini.

De 35-jarige Federer had ruim drie uur nodig in zijn kraker tegen de veertien jaar jongere Kyrgios. Na drie sets stond er 7-6 (9), 6-7 (9), 7-6 (5) op het scorebord in Miami.

In een bijzonder hoogstaande partij trok de als vierde geplaatste Zwitser uiteindelijk aan het langste eind tegen zijn opponent uit Australië. De twee stonden voor de tweede keer tegenover elkaar en alle zes sets mondden uit een tiebreak.

Federer toonde zich na afloop dan ook erg gelukkig met zijn zege. "Het komt niet vaak voor dat je drie tiebreaks in één partij speelt. Het is dus extra mooi om dan te winnen, dat geeft echt een kick. Vooral ook omdat ik me mijn nederlaag tegen hem van een paar jaar geleden nog herinner, dat kwam toen hard aan."

Als vanouds

Het is de vierde keer dat de huidige nummer zes van de wereldranglijst de eindstrijd bereikt in Florida. Twee keer won hij het prestigieuze toernooi, waaronder in 2005. Toen rekende hij af met zijn volgende tegenstander, Nadal.

"Het wordt een heel lastig karwei", blikte Federer vooruit. "Hij heeft dit toernooi nog nooit gewonnen en is op dit moment fitter dan ik. Het wordt heel bijzonder om weer tegen hem te spelen hier."

Volgens Federer herleven oude tijden nu hij opnieuw Nadal treft. "Het voelt als vanouds, we spelen bijna wekelijks tegen elkaar en krijgen maar geen genoeg van elkaar. Hopelijk is het niet de laatste keer."

Nadal

Nadal plaatste zich voor de vijfde keer in zijn loopbaan voor de finale in Miami. De 30-jarige Spanjaard was vrijdag in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Italiaan Fognini: 6-1 en 7-5.

Enkel in het tweede bedrijf ondervond Nadal problemen met Fognini. Tot 5-5 ging het gelijk op, maar toen Nadal in de elfde game de opslag van Fognini brak, was de wedstrijd gespeeld.

Nadal slaagde er nog nooit in de finale van het prestigieuze toernooi te winnen. Zowel in 2011 als in 2014 ging het mis tegen Novak Djokovic. In 2005 dolf de huidige nummer zeven van de wereld het onderspit tegen Federer en in 2008 was Nikolay Davydenko verrassend te sterk voor de veertienvoudig Grand Slam-winnaar.

Federer en Nadal troffen elkaar al twee keer eerder in dit kalenderjaar. Beide keren won de Zwitser. In januari pakte hij zijn achttiende Grand Slam-titel door te zegevieren in de finale van de Australian Open en ook in Indian Wells won hij de 'klassieker' tegen de Spanjaard.

Vorig jaar ging de eindzege in Miami naar Djokovic. De Serviër was destijds in de finale de baas over Kei Nishikori. Net als de aanvoerder van de wereldranglijst Andy Murray ontbreekt hij dit jaar vanwege een elleboogblessure.